Denizli’de bir ilçe kendini 15 gün karantinaya aldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe 15 gün süre ile kendini tamamen izole altına aldı.

Acıpayam ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün durdurulmasına karar verildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İlçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç, ve yaya olarak yapılacak tüm giriş ve çıkışların 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına ve ilçede yaşayan, bulunan vatandaşlar ise belirtilen süre boyunca ilçede kalmaları esas olmak şartıyla belirtilen durumlarda giriş ve çıkışlarına izin verilecektir.

İlçe meydanlarında, sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümeleri ve bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilmesi yönünde her türlü uyarılar yapılacaktır.

İlçemizde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayılımı azaltmak amacıyla izin belgesi verilmiş araçlar, kişiler ve görevleri belirtilen kişiler haricindeki giriş ve çıkışların 05 Nisan 2020 tarihinde saat 00.00'dan itibaren 15 gün süre ile engellenmesine, Çameli - Denizli istikametine yolculuk yapan araç ve kişilerin ilçemiz ana yol üzerinden transit olarak geçiş yapmalarının gerekli denetlemeler yapılarak izin verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: İHA