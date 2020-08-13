Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı. Mahallede Kurban Bayramı'nda yapılan bir düğün sonrasında 13 kişide Kovid-19'a rastlandığı, başka şehre taşınan gelin ile damadın da evlerinde karantinaya alındığı bildirildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akyar Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının arttığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Karantina süresince mahalleye giriş ve çıkışların kapatılarak izole edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kaydedildi.

300 kişinin yaşadığı mahallede Kurban Bayramı'nda yapılan bir düğüne katılan bazı kişilerin hastaneye başvurdukları ve kendilerinde virüs tespit edildiği, sonrasında mahallede testler uygulandığı ve toplamda 13 kişide Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Başka bir şehre yerleşen gelin ile damadın da evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.