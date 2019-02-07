Denizli’de büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 1 milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Hayvansal Üretim İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de, büyük ve küçükbaş hayvan sayıları toplamda yaklaşık 1 milyona yaklaştı.

Denizli'de büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 292 bin 086 baş oldu. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 291 bin 968 baş, manda sayısı ise 118 baş oldu.

Kentte küçükbaş hayvan sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 14,1 artarak 703 bin 754 baş oldu. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 18,8 oranında artarak 503 bin 568 baş, keçi sayısı ise 200 bin 186 baş oldu.

Kaynak: İHA