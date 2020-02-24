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Denizli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı

Denizli'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına koyuldu.

Denizli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı

Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara ise el koyulduğu kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

 

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