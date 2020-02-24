Denizli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı

Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara ise el koyulduğu kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

Altuğ Verdi'yi şehit eden Sarıcaoğlu FETÖ'den tutuklandı

Tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı için istenilen ceza belli oldu

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı

26 ilde FETÖ operasyonu

Erdoğan: FETÖ'ye terör örgütü olarak savaş açan AK Parti'dir