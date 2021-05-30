Denizli'de dehşet veren olay: Psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, kızı içerideyken yangın çıkardı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olaydaü hastanede psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edilen kadının evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İTFAİYENİN MERDİVENİYLE KURTULDULAR

Hacıkaplanlar Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın giriş katında kızı R.S. ile yaşayan S.S'nin evinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlardan bazıları çatıdan yan binaya geçerek kurtulurken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, itfaiyenin kurduğu merdiven yardımıyla binadan çıkarıldı.

APARTMANIN GİRİŞ KAPISINI KİLİTLEDİ

Dumandan etkilenen ve fenalık geçirenlere sağlık görevlileri, olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evini yaktığı ve apartmanın giriş kapısını kilitlediği öne sürülen S.S. gözaltına alındı. S.S'nin daha önce hastanede psikiyatrik tedavi gördüğü de iddia edildi.

"HERKESİN CANINA KASTEDİYOR"

Binada yaşayan Volkan Erkek, komşuların bağrışmaları üzerine aşağıya inmeye çalıştıklarını belirterek, "Dumandan inemedik. Kadın kapıyı kilitlemiş. Çatıdan yan binaya atlayarak aşağıya indik. Kadın şizofreni hastası. Daha önce birkaç kez hastanede yatmasını sağladık. Akli dengesi yerinde değil. Kızıyla da sorunu varmış. Herkesin canına kastediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı