4 Aralık 2021 tarihinde akşam saatlerinde Denizli'de yaşayan yurttaşlar evlerinde sarsıntı hissetti. Bunun nedenini araştıranlar deprem korkusuyla sosyal medya hesaplarında birbirleriyle haberleşiyor. Peki bu sallantının nedeni ne? İşte, Denizli'de deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Denizli neden sallandı 4 Aralık 2021? sorularının yanıtları...

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU 4 ARALIK 2021? DENİZLİ NEDEN SALLANDI 4 ARALIK 2021?

Kandilli Rasathanesinin paylaştığı bilgilere göre; Denizli'de saat 22:15 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.