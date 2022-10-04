Denizli'nin Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesinde dere ıslah çalışmasında görev alan kepçe operatörü Ahmet Yurttaş (65) devrilen iş makinesinin altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Yurttaş'ın (65) sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Yurttaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Denizli'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör,sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Ahmet Yurttaş'ın (65) cenazesi yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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