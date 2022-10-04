Denizli'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesinde dere ıslah çalışmasında görev alan kepçe operatörü Ahmet Yurttaş (65) devrilen iş makinesinin altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Yurttaş'ın (65) sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Yurttaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.