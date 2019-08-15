Denizli'de dolandırıcılığa 2 tutuklama

DENİZLİ'de yaşayan 2 kişiyi dolandırarak yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin cep telefonlarından aranarak, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikâyeti üzerine harekete geçti. Çameli ve Tavas ilçelerinde yaşayan 2 vatandaş 100 bin lira değerinde altınlarının alındığını ifade etti. Dolandırıcıların aradıkları kişilere bir kuyumcu soygunu olduğunu, evlerinde bulunan altınların da bunlardan olup olmadığını kontrol edeceklerini söyledikleri belirlendi. Ardından, kandırdıkları vatandaşların kontrol için getirdikleri altınları alarak ortadan kayboldukları anlaşıldı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının Mustafa T. (45) ile Mehmet A. (54) olduğunu belirledi. Jandarma geçen salı günü, Mustafa T. ile Mehmet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma yetkilileri, vatandaşları, cep telefonuyla arayarak kendisini hâkim, savcı, polis veya jandarma olarak tanıtıp, para ya da altın isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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DHA