Denizli'de eğitime kar ve buzlanma engeli

DENİZLİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5'i taşımalı eğitim veren 7 ilçede daha okullar tatil edildi.

Denizli'de soğuk hava ve kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Denizli Valiliği'nce, şiddetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Acıpayam, Serinhisar, Çardak, Bozkurt'ta okullar bir gün tatil edilmişti. Bu 4 ilçenin ardından Babadağ ve Çameli ilçelerinde de okullar bugün tatil edildi. Pamukkale, Tavas, Honaz, Çal ve Baklan'da ise taşımalı eğitim veren okullarda da eğitime bugün 1 gün ara verildiği belirtildi.

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DHA