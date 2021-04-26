Aylardır konuşuluyordu! Burak Kaya-Fatoş Altınbaş el ele görüntülendiManisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kumar operasyonunda 2 kişiye para cezasıÖğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyorTarlada çalışırken havuzdan duyduğu sesin sahibi pelikan çıktıTraktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldıABD endişeli: Koronavirüs aşılarının üretim kontrolü Rusya ve Çin'in eline geçiyor!Aydın'da bahar temizliğine başlandıİstanbul’da iletişim firmalarına dadandılar! Kablo hırsızları yakalandıErva isminin anlamı nedir, Erva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şanlıurfa Valisi kendi aracıyla esnafı ziyarete giderek sürpriz yaptı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Denizli'de ekipler tarafından boş direklere Türk Bayrağı asıldı

Denizli'de ekipler tarafından boş direklere Türk Bayrağı asıldı

Denizli'nin Merkezefendi içesinde bulunan direklere, belediye ekipleri Türk bayrağı astı.

Denizli'de ekipler tarafından boş direklere Türk Bayrağı asıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi, Başak Heykelinin bulunduğu alanda olan ve çok uzun süredir direği olmasına rağmen Türk Bayrağı dalgalanmayan nokta, Büyükşehir ekipleri tarafından yeniden bakımı yapılarak Türk Bayrağı asıldı. Yüzlerce kişinin her gün geçip gittiği önemli noktalardan biri olan Başak Heykelinin yanında bulunan bayrak direği vatandaşların yoğun isteği sonrası Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapıldı, yanmayan ışığı yenilendi ve Türk Bayrağı göndere çekildi.

Yeniden Türk Bayrağının gururla dalgalanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşların da yüzü güldü. Göndere çekilen Türk Bayrağının zamanla yenileceği de bildirildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Denizli'de ekipler tarafından boş direklere Türk Bayrağı asıldı

Denizli'de ekipler tarafından boş direklere Türk Bayrağı asıldı

Denizli'de ekipler tarafından boş direklere Türk Bayrağı asıldı

Denizli'de ekipler tarafından boş direklere Türk Bayrağı asıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT