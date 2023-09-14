Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eski Honaz yolu olarak bilinen Karakurt Mahallesi ile Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi arasındaki 8 kilometrelik yolu asfaltlayarak daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eski Honaz yolu olarak bilinen Karakurt Mahallesi ile Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi arasındaki 8 kilometrelik yolu asfaltlayarak daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin eski Honaz yolu olarak bilinen Pamukkale ilçesinin Karakurt Mahallesi ile Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi arasındaki yolda yaptığı asfaltlama çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Toplam 8 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde düzenlenen yolda bir süre asfalt dökümünü inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Osman Zolan, güzergahtan araçlarıyla geçen vatandaşlarla da selamlaşarak düzenlemesi yapılan yolun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Zolan yaptığı açıklamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir tarafında ihtiyaç olan ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiğini belirterek, yaz sezonunda tamamlanmak üzere 500 kilometrelik asfalt yol hedefi için gayret ettiklerini ve çalışmaların da sonuna geldiklerini söyledi.

Daha güvenli ve konforlu

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli'nin çıkışında yer alan Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi ile Pamukkale ilçesinin Karakurt Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yolun zamanla yıprandığını, konforunun bozulduğunu ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanamadığını anlatan Başkan Zolan, "Trafik yoğunluğu artan bu yolumuzu genişletip güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Yolumuzu buradaki trafik yoğunluğunu kaldıracak en güzel hale getirdik. Allah'ım kazasız belasız kullanmayı, Denizli'mize en güzel hizmetleri yapmayı nasip eylesin" dedi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gece gündüz çalışıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız da bize her zaman destek oluyor. Bize her zaman sevgilerini gösteriyor, her zaman işimizi en iyi şekilde yapma konusunda bizi motive ediyorlar. Tüm vatandaşlarımıza bu çalışmalarda göstermiş oldukları sabır ve desteklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak ve başlarını öne eğdirmemek için doğru işlerin peşinde gece gündüz çalışarak yolumuza devam ediyoruz."

Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor

Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor

Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Son Haberler
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!
Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!