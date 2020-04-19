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Denizli'de evinde ölü bulunan gencin cebinden uyuşturucu çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde çiftçilik yapan 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Süller Mahallesi'ndeki evinde Harun Demir'in (25) hareketsiz halde yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler,...

Denizli'de evinde ölü bulunan gencin cebinden uyuşturucu çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde çiftçilik yapan 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Süller Mahallesi'ndeki evinde Harun Demir'in (25) hareketsiz halde yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cebinde bir miktar uyuşturucu bulunan Demir'in cesedi, Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA




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