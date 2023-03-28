Denizli'de feci kaza! Anne öldü, oğlu yaralandı

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hacıeyüplü Caddesi üzerine ilerleyen A.K. (40) idaresindeki 20 F 2609 plakalı beton mikseri, Akça Caddesinde seyreden Ömer Aydoğan (49) kontrolündeki 20 ADA 133 plakalı otomobile çarptı.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Ömer Aydoğan ve annesi Nevriye Aydoğan (73) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Nevriye Aydoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi, oğlunu ise Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu annenin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Acı haberi alır almaz olay yerine gelen aile yakınlarının saldırdığı beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kazada ölen kadının oğluyla birlikte torununu görmek için evden çıktığı, torununu gördükten sonra ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.