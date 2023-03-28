Denizli'de feci kaza! Anne öldü, oğlu yaralandı

Denizli’de beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada anne olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen annenin oğluyla birlikte torununu görmeye gittiği, ardından ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Denizli'de feci kaza! Anne öldü, oğlu yaralandı

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hacıeyüplü Caddesi üzerine ilerleyen A.K. (40) idaresindeki 20 F 2609 plakalı beton mikseri, Akça Caddesinde seyreden Ömer Aydoğan (49) kontrolündeki 20 ADA 133 plakalı otomobile çarptı.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Ömer Aydoğan ve annesi Nevriye Aydoğan (73) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Nevriye Aydoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi, oğlunu ise Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu annenin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Acı haberi alır almaz olay yerine gelen aile yakınlarının saldırdığı beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kazada ölen kadının oğluyla birlikte torununu görmek için evden çıktığı, torununu gördükten sonra ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.

0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aydın'da korku dolu dakikalar! Kıyıya vurmuş ceset bulundu
Aydın'da korku dolu dakikalar! Kıyıya vurmuş ceset bulundu
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İnsanlar son anda kurtulmuş
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İnsanlar son anda kurtulmuş
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Kendi mutfak harçlıklarından biriktirip, depremzedeler için gıda kolisi hazırladılar
Kendi mutfak harçlıklarından biriktirip, depremzedeler için gıda kolisi hazırladılar
Son Haberler
Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk yeniden değişikliğe gidiyor
Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk yeniden değişikliğe gidiyor
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Arda Turan'a ödül! Bu akşam oyananacak Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
Arda Turan'a ödül! Bu akşam oyananacak Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
Sahada sürpriz teklif! Futbolcudan kız arkadaşına evlilik teklifi
Sahada sürpriz teklif! Futbolcudan kız arkadaşına evlilik teklifi
Samsun'da 3,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
Samsun'da 3,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
Çok Okunanlar
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
(YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
(YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"
Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"
CHP’li Yunus Emre’den skandal sözler: Yerel özerklik getireceğiz
CHP’li Yunus Emre’den skandal sözler: Yerel özerklik getireceğiz
Terör örgütü PKK'dan seçim kararı! Kılıçdaroğlu'na açık destek
Terör örgütü PKK'dan seçim kararı! Kılıçdaroğlu'na açık destek
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!