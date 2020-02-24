Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yaptı. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock'u kullananların da olduğu belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara ise el koyulduğu kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA