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Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2)

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki sitede bulunan 7 katlı apartmanın çatısı, bu sabah fırtınada uçtu.

Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2)

APARTMANIN ÇATISI UÇTU

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki sitede bulunan 7 katlı apartmanın çatısı, bu sabah fırtınada uçtu. Çatının iskeletindeki kalas parçaları ve üzerindeki kiremitlerin büyük bölümü, site bahçesine düştü. Çatıdan düşen parçalar, park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu. Çatının düştüğü yerde kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.

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Kaynak: DHA




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