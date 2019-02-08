Denizli’de ‘gaybubet evleri’ operasyonu: 9 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) "gaybubet evleri'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda örgütün sözde il imam yardımcısı da yakalanırken 9 zarf içerisinde döviz ve Türk parası olmak üzere yaklaşık 10 bin TL para da ele geçirildi.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma geçiren ancak yapılan operasyonlarda yakalanamayan firari örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda önceden belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda farklı illerde aranan ve aralarında kamu görevinden ihraç edilen eski memurlar ve özel kolejlerde öğretmenlik yapan A.K, H.E, Ş.S, İ.O, H.A, S.G, S.C, ve E.N.A isimli firari şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlardan 2'sinin kadın, birinin de örgütün sözde il imam yardımcılarından olduğu bildirildi.

Operasyonda ayrıca gaybubet evlerinde kalan şahıslara yardım için gönderilen 9 zarf içerisinde döviz ve Türk parası olmak üzere yaklaşık 10 bin TL para ile dijital materyallerde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edilen şahısların akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA