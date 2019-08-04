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Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.

Yangın, 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Pınarkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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DHA

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