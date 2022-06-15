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  3. Denizli'de günlerdir aranan kayıp gençler 45 saat kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu!

Denizli'de günlerdir aranan kayıp gençler 45 saat kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu!

Denizli’de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin cansız bedenine, 45 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı. Yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunan gençler, yürekleri dağladı.

Denizli'de günlerdir aranan kayıp gençler 45 saat kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu!

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşam süren 17 yaşındaki İsmail Yalçın, geçtiğimiz 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı arayarak paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. 20 lira alarak babasına ait otomobille evden uzaklaşan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile bir araya geldikten sonra bir daha eve geri dönmedi. Günlerdir kendilerinde haber alınamayan gençlerden acı haber geldi.

Denizli'de günlerdir aranan kayıp gençler 45 saat kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu!

SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

Evden uzaklaştığında son olarak babasıyla konuşan Yalçın, telefonu açarak “Arabayı yıkıyorum baba” şeklinde konuştu. Baba Adnan Yalçın, saatler sonra jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. 

Günlerdir izleri takip edilen gençlere Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusunda ulaşıldı.

Denizli'de günlerdir aranan kayıp gençler 45 saat kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu!

Arama çalışmaları sonucunda cansız bedenleri bulunan gençlerin son olarak H.A ile görüştükleri ortaya çıktı.

İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması devam ederken, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A.’nın adını söylediği ortaya çıktı.

Denizli'de günlerdir aranan kayıp gençler 45 saat kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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