Denizli’de Halk Oyunları Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşecek olan halk oyunlarında 19 kulüpten 437 sporcunun sahne alacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliğinin birlikte gerçekleştireceği Halk Oyunları Grup Şampiyonası için hazırlıklar başladı. 17 Eylül 2023 Pazar günü saat 15.00'te seremoni ile başlayacak yarışmalarda 19 ekip sırayla performanslarını sergileyecek. Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak yarışmalar için ekipler yarışmanın bir gün öncesi aynı salonda son provalarını yapacak. Halk Oyunları Grup Şampiyonasında minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışacak ekipler sırayla jüri önünde performanslarını sergileyecek. Ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılacak ve şampiyonlar belli olacak. Sahne alacak ekiplerin yanı sıra sporcu aileleri ve sporseverlerin katılımıyla tribünlerin dolması bekleniyor.

"Halk oyunları kültürel zenginliğimizin bir göstergesi"

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu, böyle bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kültürümüzün ve tarihimizin izlerini taşıyan bu kültür şölenine ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz" diyen İlman, yarışacak tüm ekiplere başarılar diledi, Pazar günü tüm vatandaşları Hasan Güngör Spor Salonunda ki şölene davet etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)