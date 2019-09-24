Denizli’de hareket başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve DİDER, Açık Sokaklar Günü etkinlikleri kapsamında 29 Eylül Pazar günü saat 14.00'de kortej düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Denizli İnovasyon Derneği (DİDER), bu yıl ilk defa Avrupa'da kutlanmaya başlanan Açık Sokaklar Günü (Open Street Day) dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza atacak. Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (ISCA) önderliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından resmi Avrupa Spor Haftası etkinliği olarak desteklenen Açık Sokaklar Günü etkinlikleri Denizli'de 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 14.00'de kortej ile başlayacak. "Şimdi hareket zamanı, birlikte yürüyelim" sloganıyla Denizli Valiliği önünden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar sürecek korteje yüzlerce bisikletli katılacak. Büyükşehir, valilik ve DİDER'in yanı sıra 30 dolayında sivil toplum kuruluşunun da yer alacağı etkinlik ile hareketli yaşamın önemine vurgu yapılarak, vatandaşlar sağlıklı bir yaşam sürmeye davet edilecek.

Bisiklet kullanımının önemine dikkat çekilecek

Aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla da düzenlediği programa tüm vatandaşlar davet edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu etkinlik ile Sağlıklı Kentler Birliğinin "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" sloganıyla başlattığı kampanyaya da destek olacak.

Korteje davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önümüzdeki hafta sonu güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Dünyanın bir çok noktasında gerçekleşen Açık Sokaklar Günü etkinlikleri ile hareketli yaşamın önemine değinilerek sağlıklı yaşama vurgu yapıldığını anlatan Başkan Osman Zolan, tüm hemşehrilerini 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 14.00'de Denizli Valiliği önünden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar sürecek korteje davet etti.

Kaynak: İHA