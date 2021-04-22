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Denizli'de hırsızlık şebekesine operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı ile çalıntı eşyaları satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, bir evden demir kapı, motosiklet ve araba koltuğu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Denizli'de hırsızlık şebekesine operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, hırsızlık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen Y.A. (38) ve A.B. (42) ile çalıntı eşyaları satmaya çalıştıkları iddia edilen M.G. (56) ve E.Y (44) yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

SERBEST KALDIKTAN 20 DAKİKA SONRA MOTOSİKLET ÇALMIŞ

Öte yandan şüphelilerden 35 suç kaydı bulunan Y.A, 23 Eylül 2019'da Sarayköy ilçesindeki iş yerinden yalıtım malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmış, serbest bırakılmasından 20 dakika sonra akaryakıt istasyonundan motosiklet çaldığı belirlenmişti. Yakalanan şüpheli Y.A'nın, 10 Haziran 2020'de de çamaşır makinesini içindeki çamaşırlarla çaldığı tespit edilmişti. Bu kez tutuklanan zanlı, dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Denizli'de hırsızlık şebekesine operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

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