Denizli’de ihmal ve istismarı önleme ekibi oluşturuldu

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Pamukkale ve Merkezefendi Rehberlik Araştırma Merkezleri bünyesinde ihmal ve istismarın önlenmesi ekibi oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İhmal ve İstismarın Önlenmesi Ekibinin çalışmalarını izlemek için Merkezefendi ve Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyarette bulunarak, ekipler ile toplantı yaptı.Toplantıda konuşan Oğuz, öğrencilerin hepsinin değerle olduğunu ifade ederek, "Onların sadece akademik değil kişilik gelişimleri açısından da siz rehber öğretmenler çok önemlisiniz. Ruh sağlığının korunması ve gelişmesi anlamında yapacağınız çalışmalar hayati önem arz ediyor. İhmal ve istismara maruz kalmamaları için önleyici rehberlik çalışmalarının aksatılmadan devam etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu tür durumlara maruz kalan çocuklarımıza ulaşma ve onların ruhsal olarak travmanın etkilerinin azaltılması amacıyla yapacağınız çalışmalar çok değerli" dedi.

Oğuz, bir yıldır yürüttükleri ihmal ve istismarın önlenmesi çalışmalarıyla ilgili kitap ve dergi çalışmasının yapılmasıyla önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirterek, hazırlanan kitapla ihmal ve istismar durumunda uygulama birliğinin sağlanabilmesi ve okuldaki idareciler ile rehber öğretmenlerin koordineli çalışabilmesine imkân sağlayacağını aktardı.

Kaynak: İHA