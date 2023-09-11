Denizli’de ilk ders zilini Vali Coşkun çaldı

Denizli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı, Vali Ömer Faruk Coşkun'un ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

Denizli'de 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı ve İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Atatürk abidesine çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, Vali Ömer Faruk Coşkun, Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek ve protokolün katılımıyla Merkezefendi ilçesinde bulunan 19 Mayıs İlkokulu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Bugün başlayan yeni eğitim yılında sorumluluk ve yükümlülüklerimizin farkında olarak var gücümüzle görevimize sarılacağız. Hedefimiz; yarının büyükleri çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek olacaktır. Her davranışımızın, çocukların zihninde yer alacağının bilinciyle birlikte çalışacağız" dedi.

Öğretmen ve öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun ise "Evlatlarımızın geleceğini şekillendiren eğitim sürecinin, sadece birey için değil, toplumumuzun geleceği için de büyük bir önem arz ettiği aşikardır Eğitimle elde edinilen kazanımların öncelikle insanımızın, bir süre sonra da toplumumuzun hayatını ve geleceğini şekillendireceği muhakkaktır. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, yarınlarımızı emanet ettiğimiz, sabır ve fedakârlık timsali öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk de "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır" sözleriyle öğretmenlerimizin ne denli kutsal bir görev yerine getirdiğini vurgulamıştır. Değerli Öğretmenlerim; Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olması, sizlerin çalışmalarına bağlı olduğu bilinciyle hareket edip öğrencilerinize bu anlayışla yaklaşıp onları geleceğe hazırlayacağınızdan asla şüphem yoktur. Bu açıdan milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın temel şartının hiç kuşkusuz nitelikli bir eğitim vermekten geçtiğini biliyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder" sözleriyle eğitimin önemini açıkça ifade etmiştir. Günümüz dünyasında gelişmişliğin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen nitelikli bir eğitim imkanı sağlamanın, uluslararası rekabette ülkeleri öne geçirecek değerli bir yatırım olduğu bilinciyle, vatandaşlarımıza ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak için çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları yönünde gayret etmek hepimiz için en önemli sorumluluklarımızdandır" şeklinde konuştu.

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Konuşma sonrasında halk oyunları gösterisini izleyen Vali Coşkun, ilk ders zilini çalarak Denizli'de 2023 - 2024 eğitim öğretim yılını başlattı. Okuldaki sınıfları da tek tek gezen Vali Coşkun, çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)