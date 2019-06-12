Denizli’de imar barışına 75 bin 324 başvuru yapıldı

Denizli Valiliği'nden imar barışı ile ilgili yapılan açıklamada, başvuru sayısının 75 bin 324 olduğu ve yasa kapsamında tahsil edilen tutarın 338 milyon 454 bin TL olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, yasaya son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğu kaydedildi. Ödemelerde son günün ise 30 Haziran olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın belirtilen süreleri dikkate alarak başvurularını yapmaları, sistemden dolayı oluşabilecek olumsuzlukların yaşanmaması için geç kalmamaları rica olunur. 3194 sayılı İmar kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Denizli'de 12 Haziran tarihi itibari ile bakanlıkça imar barışı kapsamında toplam başvuru sayısı 75 bin 324 olurken, ödenen toplam tutar ise 338 milyon 454 bin 773 TL'dir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA