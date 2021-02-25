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Denizli'de kadın sürücü fren yerine gaza bastı! 3 kişiye çarptı

Denizli'de U dönüşü yapmak isteyen kadın sürücü fren yerine gaza basınca kaldırıma çıkıp trafik ışığını devirdikten sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu söyleniyor.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleşen olayda 20 BK 259 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Emine Beler, bulvardan 'U' dönüşü yapmak isterken bir anda fren yerine gaza bastı.

Anbean kameraya yansıyan kazada kadın sürücü kontrolünü kaybederek otomobili kaldırıma sürdü. Önce trafik ışığını deviren otomobil sürücüsü, kaldırımda ilerlemeye devam ederek köpekleriyle gezintiye çıkan 5 gençten 3'üne çarptı.

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BİRİ AĞIR YARALI

Beler'in çarptığı 21 yaşındaki Meltem Çoğaşlıoğlu ve 18 yaşındaki Furkan sevinç kaldırıma savrulurken, aracın altında kalan 20 yaşındaki Eyüp Batuhan ise ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilin altından çıkarılan Batuhan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

DİĞERLERİNİN DURUMU İYİ

Kazada hafif yaralandıktan sonra ayakta tedavi edilen diğer gençlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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