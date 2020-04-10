Denizli'de kavgaya müdahale eden polis memurunun burnu kırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memurunun burnu kırıldı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, iddiaya göre alkol içilmesi nedeniyle çıkan kavgaya polis ekibi müdahale etti.



Kavgaya karıştıkları belirlenen Ahmet K, Mustafa B. ile Bülent Y'nin polis ekibine mukavemet göstermesi sonucu çıkan arbedede polis memuru Eşref K'nın burnu kırıldı.



Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA