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  3. Bu nasıl vicdansızlık! 70 yaşındaki yaşlı adamı polisim diyerek dolandırdı

Bu nasıl vicdansızlık! 70 yaşındaki yaşlı adamı polisim diyerek dolandırdı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir hırsız, kendisini polis olarak tanıtarak 70 yaşındaki yaşlı adamı dolandırdı. Yaşlı adamı kandırarak para ve altınlarını çalan hırsız tutuklandı.

Bu nasıl vicdansızlık! 70 yaşındaki yaşlı adamı polisim diyerek dolandırdı

Denizli'nin Çal ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak 70 yaşındaki kişinin para ve altınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı. Sanayide motor ustası olan zanlı İ.Ç'nin (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin 4 ay önce Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan F.M'yi de 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Zanlının farklı illerdeki suçlarının da araştırıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İ.Ç, kendisini polis olarak tanıtarak Çal'da yaşayan N.C'nin (70) 30 bin lirası ile 5 Cumhuriyet altını ve 2 altın bileziğini dolandırmıştı. Jandarma ekibi İ.Ç'yi dün operasyonla gözaltına almıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bu nasıl vicdansızlık! 70 yaşındaki yaşlı adamı polisim diyerek dolandırdı

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