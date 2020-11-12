Denizli'de korkunç kaza! Yola fırlaması canından etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işe gitmek için acele eden 41 yaşındaki Sultan Karahan isimli bir kadına yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda metrelerce uzağa fırlayan kadın hayatını kaybederken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.