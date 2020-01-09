Denizli'de korkutan deprem

AFAD verilerine göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre de depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Depremin yerin 8.7 kilometre altında olduğu kaydedildi.

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