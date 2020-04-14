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Denizli'de koronavirüs tanılı kişi, hastanenin 2. katından çarşafları bağlayarak kaçtı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hasta, tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı. Alınan bilgiye göre, Sarayköy ilçesinde ikamet eden ve koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede...

Denizli'de koronavirüs tanılı kişi, hastanenin 2. katından çarşafları bağlayarak kaçtı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hasta, tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sarayköy ilçesinde ikamet eden ve koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.

Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G'nin 2. kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine indiğinin ve hastaneden kaçtığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Ekiplerce hastane çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Polis ekiplerinden arama sırasında şüpheli ile temas kurulmaması ve kendisinin özel kıyafetli 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmesi istendi.



Kaynak: AA




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