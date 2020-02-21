Denizli'de mağarada şüpheli ölüm

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki kişinin cansız bedeni mağarada bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eymir Mahallesi'nde çobanlık yapan Cengiz Duman, bölgedeki mağarada bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde, mağarada bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan araştırmada, cansız bedenin aynı mahallede yaşayan 21 yaşındaki Umut Zeki Şen'e ait olduğu belirlendi.

Şen'in cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA