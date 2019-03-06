Denizli’de Millet İttifakı mitingi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yapılan iş birliğinin özel bir çıkara dayalı iş birliği olmadığını kaydederek, "Bizim iş birliğimiz vatanın birliği, bütünlüğü iş birliği. Şanlı bayrağı koruma iş birliği. Bizim mücadelemiz güzel bir Türkiye içindir" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler kapsamında Denizli'de "Millet İttifakı Büyük Denizli Buluşması" mitingi yapıldı. Miting kapsamında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener vatandaşlara selendi. Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Bulvarı'nda gerçekleştirilen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, hak, hukuk, adalet ve demokrasiyi ülkeye getirinceye kadar mücadelelerinin devam edeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "20 yıldır Denizli'yi yönetiyorlar Denizli'nin hangi sorununu çözdüler. Sanayiye, mutfağa, istihdama bakıyorsunuz sorun var. Hangi sorunları çözdüler? Denizli'nin zaten bir üretme yeteneği ev gücü var. Bu güç iyi kullanıldığında Denizli'nin birçok sorununu çözmek mümkün. Destek, yetki ve güç verin Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Bunun için akla, mantığa, üretime, huzura, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlayacağımıza söz veriyoruz size. Üretimi büyütüp, işsizlikle mücadele edeceğiz. Denizli'nin önemini herkesin bütün Türkiye'nin bilmesini isteriz. Çiftçilerin sorunu var. Mazota, gübreye zam yaptılar çiftçiye eski fiyattan satacaksın diyorlar, "ben zam yaptım sen zam yapmayacaksın" diyorlar. Hal esnafını terörist ilan ettiler manavı, vatandaşı terörist ettiler. Emeklilikte yaşa takılanlarda da türedi dediler. Ne istiyor bu vatandaşlar? Hak istiyoruz diyor, bu sorunu dile getirip çözmek istiyorum diyor. Sen misin sorununu dile getiren vatandaşı türedi olarak dile getiriyorlar. Çiftçi sandığa giderken ders vermek istiyorsa emeklilikte yaşa takılanlarda ders verecek. Çiftçinin yasalardan kaynaklanan bir hakkı var. Buna göre milli gelirin yüzde biri olan yardım yapılır 2018 göre 26 milyar TL ama 14 milyar TL nerede?" diye konuştu.

"Nasıl oldu da bu milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler"

Türkiye'nin "varlık kuyruğu" adı altında soğan ev patates kuyruğuna girdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Patates kuyruğu dönemin en önemli varlık kuyruklarından birisi oldu. En büyük varlık kuyruğu ise işsizlik kuyruğu bin kişi iş istiyor 40 bin kişi başvuruyor. Bir ülkeyi yöneten bir kişi böyle bir tabir kullanıyor. Ne demektir bu? Halkı ile alay eden demektir. Herkese gelince para yok diyorlar. Çiftçiye, emekliye, işçiye para yok. Ama Londra'daki bir avuç tefeciye 16 yılda ödedikleri rakam 149 milyar TL. Musluğu açarken evde 5 çeşit vergi ödeniyor elektrik düğmesini açarken 4 çeşit vergi ödüyorsun, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun kürk alırken vergi yok. Şu soruyu kendinize sorun 17 yıldır bir devleti tek başlarına yönetiyorlar, istediklerini tayin edip istedikleri genelgeyi çıkarıyorlar. Nasıl oldu da bu milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler? Ben bütün Denizlilere sesleniyorum oy verdiğini tek başına iktidar yaptınız, kendi vicdanlarına sorun 17 yıldır gidip oy verdim nasıl oldu da 17 yıl sonunda bu ülke insanı soğan kuyruğuna girdi. Önce bu soruyu sorun sonra sandığa gidin."

31 Mart'ta sandığı işaret eden Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar'a destek isteyerek, "Cennet gidi bir ülkede yaşıyoruz, denizimiz, gölümüz, ovamız var nüfusumuzun yarısı genç cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar. Sandığa giderken vatanımız, bayrağımız, çocuklarımız ve güzel ülkemiz için gideceğiz ve vicdanımıza soracağız, eski alışkanlıklarımıza değil. İyi Parti ile bir iş birliğimiz oldu bizim işbirliğimiz özel bir çıkara dayalı onlarınki gibi değil. Bizim iş birliğimiz vatanı birliği, bütünlüğü iş birliği. Şanlı bayrağı koruma iş birliği. Bizim iş birliğimiz budur ne benim ne de Meral hanımın cebine giren para var. Biz ülkenin çıkarları için, bu ülkenin huzuru için mücadele ediyoruz. İttifak yaptık inşallah büyükşehirde İyi Partinin başkanını seçeceksiniz birlikte güzel Türkiye için gülecek" diye konuştu.

"1 Nisan'da itibaren elektrik, mazot, doğal gaz zammı geri gidecek"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise seçim sürecinde kalp kırılmaması gerektiğini insanlar arasında dargınlık yaşanmamasını istedi. Akşener'de 31 Mart'ta sandığa gidilmesini isteyerek, "Sakın ola ki bu arkadaşların sözlerine aldanıp kalp kırmayın. 31 Mart gecesi bitecek birbirimizin yüzüne bakacaksınız. Cuma dualarına birlikte gideceksiniz. Ezan saatini kahvehanelerde birlikte bekleyeceksiniz. Bu bir yerel seçim ne ben, ne Kılıçdaroğlu, ne Erdoğan ne de Bahçeli oylanmayacak. Siz muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz. Türkiye'yi mehter marşı ile savaşa götürür gibi yerel seçime götüren dile kullanmayacaksınız. İstanbul'u aldık, Ankara'yı aldık, Bursa'yı aldık. Denizli'yi, Balıkesir'i, Antalya, Adana'yı da alıyoruz. Mersin'i de kusura bakmayın alacağız. 31 Mart'ta bu saydığım yerlerden ışıklar yanacak. 31 Mart günü sandığa gittiğiniz zaman kulağı çekeceksiniz. 1 Nisan'da itibaren elektrik, mazot, doğalgaz zammı geri gidecek. Muhalefete güç verirseniz, kulağı çekerseniz, anne terliğini atarsanız 1 Nisan'dan itibaren seçmen veli nimet olacak. İş birliğinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Muhalefeti güçlendirdiğiniz sizin sesiniz güçlenir unutmayın. Türkiye'nin tamamına talip olan bu iş birliğine güç verin" dedi.

Millet İttifakı'nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar da, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar çektiği bu günlerde, işsizlik sebebi ile projelerde üretimi ön plana çıkardıklarını ve "Üreten Denizli" modelini uygulayacaklarını kaydetti. Bahtiyar ayrıca seçim dönemine kadar yapacakları program kapsamında Denizlilere projelerini geniş çaplı olarak tanıtacaklarını ifade etti.

Miting Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, Bahtiyar başta olmak üzere Denizli'nin ilçelerindeki Millet İttifakı, CHP ve İyi Parti belediye başkan adayları ile birlikte poz vermesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA