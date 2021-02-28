Denizli'de moto kuryenin sır ölümü

Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana gelen olayda, yerde hareketsiz yatan şahıs görenler 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulunduğu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlenen şahsın adının Enes Dailli olduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kuryenin üzerindeki kıyafetlerden yola çıkarak bölgede kısa süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarını inceledi. Dailli’nin cansız bedeninin bulunmasından 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kendisinin kullandığı motosikletinin bir kazaya karıştığı tespit edildi.

SÜRÜKLENDİ Mİ KENDİSİ Mİ GİTTİ?

Dailli’nin motosikletinin karıştığı kaza detaylıca araştırılıyor. Moto kurye olan Enes Dailli’nin 1 kilometre ileriye nasıl gittiği ise gizemini koruyor. Dailli’nin cansız bedeninin bulunduğu alana kendisinin mi gittiği yoksa bir başkası tarafından mı atıldığı araştırılıyor.