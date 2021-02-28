New York Valisi Andrew Cuomo hakkında ikinci kez cinsel taciz iddiası geldiTuğba Büyüküstün yeni rolü için objektif karşına geçti! Yerli Harley Quinn olduNormalleşmeye en yakın 30 il belli oldu! İşte kısıtlamaların kalkacağı şehirler...Kuzgun Acar kimdir? Nereli? Neden öldü? Kuzgun Acar heykelleri ve eserleri nelerdir?Çanakkale'deki tekne kazasında 1 acı haber daha! Kayıp İlçe Jandarma Komutanı ölü olarak bulunduDenizli'de moto kuryenin sır ölümüÖzel hastanede büyük skandal!ı 8 kişiye koronavirüs bulaştırdıMeteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı! Aralarında İstanbul'da var...İstanbul'da korkutan deprem! Şiddeti...Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare ile kavga etti
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Denizli'de moto kuryenin sır ölümü

Denizli'de moto kuryenin sır ölümü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir moto kurye yol kenarında ölü halde bulundu. Adının Enes Dailli olduğu tespit edilen kuryeye ait motosikletinin olaydan 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kazaya karıştığı belirlendi. Talihsiz adamın kazadan sonra mı buraya sürüklendiği yoksa başkaları tarafından mı götürüldüğü henüz bilinmiyor.

Denizli'de moto kuryenin sır ölümü

Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana gelen olayda, yerde hareketsiz yatan şahıs görenler 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulunduğu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlenen şahsın adının Enes Dailli olduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kuryenin üzerindeki kıyafetlerden yola çıkarak bölgede kısa süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarını inceledi. Dailli’nin cansız bedeninin bulunmasından 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kendisinin kullandığı motosikletinin bir kazaya karıştığı tespit edildi. 

Denizli'de moto kuryenin sır ölümü

SÜRÜKLENDİ Mİ KENDİSİ Mİ GİTTİ?

Dailli’nin motosikletinin karıştığı kaza detaylıca araştırılıyor. Moto kurye olan Enes Dailli’nin 1 kilometre ileriye nasıl gittiği ise gizemini koruyor. Dailli’nin cansız bedeninin bulunduğu alana kendisinin mi gittiği yoksa bir başkası tarafından mı atıldığı araştırılıyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT