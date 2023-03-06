Denizli'de nokta operasyon: ByLock kullanan 5 FETÖ üyesinden 4’ü tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Denizli'de nokta operasyon: ByLock kullanan 5 FETÖ üyesinden 4’ü tutuklandı

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Yakalanan hükümlü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Devam edilen çalışmalar çerçevesinde “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu neticesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3’ü daha tutuklandı.

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