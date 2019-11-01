Denizli’de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 3 kişi yaralındı

Denizli'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada büyük panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Babadağ-Sarayköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Sarayköy Fen Lisesi öğrencilerinin bulunduğu Murat Özgül yönetimindeki 20 SV 150 plakalı okul servisi, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 ES 036 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 3 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi etmek amaçlı Sarayköy Devlet Hastanesi kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA