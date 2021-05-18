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Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Mustafa Çelik'in (67) kullandığı 20 UH 783 plakalı otomobil, Baklankuyucak kavşağında Ramazan Ulutürk (40) idaresindeki 35 AE 1148 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği, otomobilin ise hurda yığınına döndüğü kazaya 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

Sağlık görevlileri, araçtan fırlayan otomobil sürücüsü Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü Ulutürk ile otomobilde bulunan ve sürücü Çelik'in torunu olduğu öğrenilen Ziya Şımarık (12), ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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