Denizli’de pes dedirten görüntüler! Kuryenin kazasını fırsat bilip kapkaç yaptı

Denizli'de bir lokantanın kuryeliğini yapan Alper Tolga Özcan, yaptığı trafik kazasında cebinde bulunan telefonu yola savruldu. Çevredekiler Özcan'a yardım ederken bir kişi ise yere düşen telefonu alarak kayıplara karıştı. Telefonunun hiçbir yerde bulamayan Özcan ise güvenlik kameralarından şaşırtan gerçeği öğrendi.