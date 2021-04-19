Denizli’de son 1 haftada meydana gelen 74 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 079 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 382 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 74 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 34'ünün yaralanmalı, 39'unun maddi hasarlı, 1'inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI