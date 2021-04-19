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  3. Denizli’de son 1 haftada meydana gelen 74 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Denizli’de son 1 haftada meydana gelen 74 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz son bir hafta içerisinde Denizli'de 39'u maddi hasarlı, 34'ü yaralanmalı, 1'i ölümlü olmak üzere toplam 74 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli’de son 1 haftada meydana gelen 74 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 079 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 382 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 74 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 34'ünün yaralanmalı, 39'unun maddi hasarlı, 1'inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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