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  3. Denizli’de son bir haftada 14 yaralanmalı, 29 maddi hasarlı kaza yaşandı

Denizli’de son bir haftada 14 yaralanmalı, 29 maddi hasarlı kaza yaşandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 14 yaralanmalı ve 29 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Denizli’de son bir haftada 14 yaralanmalı, 29 maddi hasarlı kaza yaşandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 14 yaralanmalı ve 29 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 2 bin 464 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 14 yaralanmalı ve 29 maddi hasarlı kaza meydana geldiği, ölümlü kazanın ise yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: İHA




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