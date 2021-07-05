Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yaptığı su kesintisi duyurusunun ardından kent sakinleri arama motorlarında, Denizli'de sular ne zaman gelecek? DESKİ hangi mahallelerde su kesilecek? | Denizli su kesintisi son dakika 6 Temmuz 2021 konularını araştırıyor. İşte 14 saat sürecek kesintinin detayları...

DENİZLİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

DESKİ’nin içme suyu depolarında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 6 Temmuz 2021'de, 14 saat sürecek bir su kesintisi yaşanacağını belirten yetkililer, Çivril, Baklan ve Çal ilçelerinin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 6 Temmuz Salı sabahı, saat 08.00'de başlayacak olan kesintinin 20.00'de sona ereceği ifade edildi.

DENİZLİ'DE HANGİ MAHALLELERDE SU KESİLECEK DESKİ?

Yapılan su kesintisi duyurusunda vatandaşlara, mağdur olmamaları adına önlem almaları çağrısında bulunulurken DESKİ resmi web sitesinde kesinti yaşanacak mahalleler şöyle sıralandı:

ÇİVRİL ilçesi:

Çıtak Mahallesi

Kıralan Mahallesi,

BAKLAN ilçesi:

Beyelli Mahallesi,

Kavaklar Mahallesi,

Hadim Mahallesi,

Konak Mahallesi,

İcikli Mahallesi

ÇAL ilçesi:

Süller Mahallesi

DENİZLİ SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 6 TEMMUZ 2021

DESKİ'nin resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu depolarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 6 Temmuz 2021 Salı günü 06:00- 20:00 saatleri arasında Çivril İlçesi Çıtak, Kıralan Mahalleleri, Baklan ilçesi Beyelli, Kavaklar, Hadim, Konak, İcikli Mahalleleri ile Çal İlçesi Süller Mahallesi içme suyu deposundaki bakım ve onarım çalışmalarından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir."