Yasak Elma 108. bölüm full, tek parça izle | FOX TV canlı yayın izleSon dakika | Kabine toplantısı sona erdiÇılgın sayısal loto sonuçları 26 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı VeBitcoin kimin? | VeBitcoin sahibi İlker Baş kimdir? | İlker Baş tutuklandı mı?Son dakika | Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandıOn Numara çekiliş sonuçları 26 Nisan 2021 (MPİ)Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Nisan PazartesiSon dakika | Süper Lig'de 38. haftasını yönetecek hakemler belli oldu!Survivor Merve kaza mı geçirdi? | Merve Aydın'a ne oldu? | Merve Aydın burnuna ne oldu?Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var? | Melis Sezer Batuhan Karaca'ya aşık mı?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına baskın! Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına baskın! Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına baskın! Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir eve baskın düzenledi. Gerçekleştirilen  operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tas niteliğinde bir tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına baskın! Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına baskın! Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT