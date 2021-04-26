Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına baskın! Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir eve baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tas niteliğinde bir tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı