Denizli’de tarlada çalışan çiftçinin üzerine yıldırım düştü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım düşen çiftçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesinin Dodurga Mahallesi Bucakiçi mevkisinde bulunan yonca tarlasında çalışan Ramazan Der'in (34) üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralı Der, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Der'e hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA