Denizli'de tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı
Denizli'nin Çal ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Olayda 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Çal ilçesindeki Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisindeki kekik tarlasında meydana geldi.
6 işçi tarlada çalıştığı sırada yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA