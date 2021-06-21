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  3. Denizli'de tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı

Denizli'de tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Olayda 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Denizli'de tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Çal ilçesindeki Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisindeki kekik tarlasında meydana geldi.

6 işçi tarlada çalıştığı sırada yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

Denizli'de tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Denizli'de tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralıDenizli'de tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 6 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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