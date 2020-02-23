Denizli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yusuf Hilmi Bal yönetimindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi, Bursa Caddesi ile Ulus Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Emre Aydın idaresindeki 20 ZF...
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Hilmi Bal yönetimindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi, Bursa Caddesi ile Ulus Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Emre Aydın idaresindeki 20 ZF 713 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Osman Türemiş'in (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücüler Yusuf Hilmi Bal, Emre Aydın ile otomobilde bulunan Hatice Gül E. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT