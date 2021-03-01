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  3. Denizli'de tır eve girdi! Evdekiler şaşkınlık geçirdi

Denizli'de tır eve girdi! Evdekiler şaşkınlık geçirdi

Denizli'de bir tır sürücüsü geriye doğru yola çıkmak isterken bir anlık dalgınlık sonucu aracın dorsesiyle çarptığı evin duvarını yıktı. Evdeki kişiler, gürültünün ardından odanın içinde dorseyi görerek şaşkınlığa uğradı.

Denizli'de tır eve girdi! Evdekiler şaşkınlık geçirdi

Olay Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Durmuş G., park halindeki tır ile geriye doğru giderek yola çıkmak isterken, bir anlık dalgınlığı ile mermer yüklü dorsesi bir evin duvarını yıktı.

Denizli'de tır eve girdi! Evdekiler şaşkınlık geçirdi

EVDE OTURANLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Evlerinde oturan aile ise gürültünün ardından neye uğradıklarını şaşırdı. Evlerinin içinde Tırın dorsesini gören aile ne yapacağını ise bilemedi. Dışarıya çıkan aile üyeleri ise durumu sonradan fark etti. Aile şaşkınlıkla yardım isterken çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sürücü Durmuş G.'yi ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürdü.

Engelli eşi ile birlikte kaldığını söyleyen Meryem Uslu, duvarın bir anda yıkıldığını, çok korktuğunu ve ardından tırı fark ettiğini açıkladı. 

Denizli'de tır eve girdi! Evdekiler şaşkınlık geçirdiDenizli'de tır eve girdi! Evdekiler şaşkınlık geçirdiDenizli'de tır eve girdi! Evdekiler şaşkınlık geçirdi

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