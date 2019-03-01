Denizli'de 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yapılan aramada 349 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak bilinen, sokaklarda uyuşturucu madde satan kişileri takibe aldı. 3 aylık takipte sokak satıcılarının Doğu illerinden kargo ile kendilerine gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen satıcılara yönelik geçen 27 Şubat sabahı Pamukkale ilçesinde operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 349 gram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi. 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö., Ş.Ö., D.S., E.T., İ.D ve B.D. tutuklandı. Diğer şüpheli C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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DHA
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