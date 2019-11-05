Denizli’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan ve ardından karşı şeride geçerek iki araca çarpan, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde bulunan 20 AUB 98 plakalı otomobil sürücüsü Ufuk Solak (50) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Karşıyaka Mahallesi, Pamukkale Kavşağında refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek karşısından gelen Şahin A. idaresindeki 20 R 7410 plakalı otomobile ve Hüseyin Ç. hakimiyetindeki 20 BJ 081 plakalı ticari araca çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekiplerince kazada 50 yaşındaki Ufuk Solak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Diğer aracın sürücülerinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA