Denizli’de ‘Turizm Çalıştayı’ yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli'de yaşayan 1 milyon 30 bini aşkın vatandaş söz konusu olduğu zaman bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının bir noktada buluşabildiğini bununda kentin geleceği adına olumlu olduğunu kaydetti.

Denizli'de turizm sektörünün daha da gelişerek kentin turizmden aldığı payın artırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliği ile "Denizli Turizm Çalıştayı" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışına, Değirmenci'nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, akademisyenler, çok sayıda sektör temsilcisi ve davetliler katıldı. Değirmenci burada yaptığı konuşmada, Denizli'de turizm sektörünün gelişmesi için Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Kültür Turizm Müdürlüğü, PAÜ, sivil toplum kuruluşları ile birlikte gayret gösterdiklerini vurguladı. Değirmenci "Biz Denizli'yi daha ileriye nasıl götürebiliriz bunun derdindeyiz. Kamu kurum kuruluşları, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve Denizli'de yaşayan 1 milyon 30 bini aşkın vatandaşımız söz konusu Denizli ve geleceği olduğu zaman bir noktada buluşabiliyoruz. Aynı hedef doğrultusunda çok rahat bir araya gelip güzel projeler üretebiliyoruz" dedi.

"Denizli 11 bin 868 kilometrekarelik alanda gerçekten tarihe de sığmıyor"

Akyol ise 2023 Turizm Vizyon Belgesinin bakanlık tarafından onaylandığını hatırlatarak, "Denizli'yi tanımlarken, "tarife kelama ve kaleme sığmayan eşsiz güzellikte" diye söylüyoruz. Çünkü Denizli 11 bin 868 kilometrekarelik alanda gerçekten tarihe de sığmıyor tarife de sığmıyor kelama da sığmıyor. O kadar güzel" dedi.

Konuşmaların ardından çalıştay iki farklı salonda PAÜ Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Murat Bayram ve Dr. Semih Arıcı'nın moderatörlüğünde devam etti.

Kaynak: İHA