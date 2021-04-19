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  3. Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan ihbar üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde 74 gram eroin ele geçiren ekipler, infaz koruma memuru olduğu belirlenen H.E. ile H.K. ve T.M.T'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı

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