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Denizli'de uyuşturucu operasyonu:20 gözaltı!

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından 22 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu:20 gözaltı!

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları  takibe aldı. Şahısların kimliğini ve adresini kısa sürede tespit eden ekipler, 8 aylık takip sonucu 22 ayrı adrese eş zamanlı dev operasyon gerçekleştirdi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu:20 gözaltı!

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Denizli kent merkezi başta olmak üzere, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerini de kapsayan operasyon sonucunda, 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 15 gram kubar esrar, 3 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlara el konulurken, olayla ilgili olduğu öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu:20 gözaltı!



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